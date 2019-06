Intrillen van damwanden zuidelijke ringweg start komende maand; maandagavond Informatiebijeenkomst in Paviljoen Ring Zuid

Medio juli begint een volgende fase van de aanpak van de zuidelijke ringweg. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep zal de zuidelijke ringweg acht meter diep worden aangelegd. Hier verdwijnt de weg dus uit het zicht. Daartoe zullen er damwanden moeten worden geplaatst, en dat brengt hinder met zich mee. Maandag 1 juli houden Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort een informatiebijeenkomst over het intrillen van damwandplanken voor de bouwkuip van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg.

Deze werkzaamheden gaan veel hinder veroorzaken. De bijeenkomst is in het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan 2 en begint om 19.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom. Direct omwonenden zijn de afgelopen tijd al geïnformeerd op een van de zeven bijeenkomsten voor de omliggende buurten.





Onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid is dat tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep de zuidelijke ringweg acht meter diep wordt aangelegd. Hier verdwijnt de weg dus uit het zicht. De verdiepte ligging wordt ongeveer 1.100 meter lang. Over dit verdiepte weggedeelte komen drie brede ‘deksels’. Op deze deksels komt het Zuiderplantsoen.





Combinatie Herepoort begint op dinsdag 16 juli met het intrillen van de damwanden. De zuidelijke ringweg is vanaf vrijdag 12 juli 22.00 uur t/m maandag 26 augustus 06.00 uur tussen Julianaplein en Europaplein afgesloten voor verkeer richting Hoogezand. Lees meer op aanpakringzuid.nl.





Foto: Aanpak Ring Zuid