In augustus chillen bij het Paterswoldsemeer? Denk om stremming Meerwegbrug!

Wie in augustus van het zomerzonnetje wil genieten aan de zuidoever van het Paterswoldsemeer – bijvoorbeeld bij De Rietschans, De Paalkoepel of het nieuwe Strandpaviljoen- kan beter niet via de A28 die kant op. Vanaf 3 augustus tot en met 3 september is de Meerwegbrug tussen de snelweg en de Meerweg namelijk gestremd. De omleiding is fors – via De Punt door Eelde en Paterswolde – dus wie vanuit de stad komt, kan beter de route via Corpus den Hoorn en Eelderwolde aan de westkant van het meer nemen. Of pak de fiets, want voor fietsers wordt tijdens de stremming een noodbrug aangelegd.