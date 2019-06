Honderden bezoekers nemen tijdens Dag van de Bouw kijkje bij opstelterrein De Vork

Op de Dag van de Bouw stellen diverse bouwers in Nederland hun bouwlocatie open voor het publiek. Een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen achter de bouwschermen. Project Groningen Spoorzone deed ook mee! Bezoekers waren tussen 10:00 en 16:00 uur welkom op het toekomstige opstelterrein De Vork in Haren. Strukton Rail, die het opstelterrein bouwt, stelde zaterdag het bouwterrein open voor publiek en zorgt met de samenwerkende partners, toekomstige gebruikers en (gedelegeerd) opdrachtgever ProRail voor een mooi programma dat bezoekers een kijkje gaf in de veelzijdige wereld van spoorbouw en -onderhoud.

Van spoormachines tot Virtual Reality

Naast dat je kunt zien hoe het opstelterrein in aanbouw is, staan er op het terrein spoormachines die van dichtbij bekeken mochten worden en er waren lasdemonstraties. Daarnaast kwamen nieuwe technologieën in spoorbouw en -onderhoud aan bod en via Virtual Reality is te ervaren hoe het terrein er uit ziet wanneer het klaar is.



Hoe ontwerp je een spoor? Hoe voorspel je onderhoud aan sporen? Ecologie, wat is dat? Hoe onderhoud je een trein? Welke nieuwe treinen gaan er op de regionale lijnen rijden? Wat staat er te gebeuren in het project Groningen Spoorzone? Medewerkers van Strukton, Arcadis, Antea Group, Molhoek CCT, Arriva Nederland, Flux Partners en ProRail konden daar antwoord op geven.