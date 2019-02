Herepoort begint maandag met sloop van viaduct bij Esperantokruising

Begin deze maand is het verkeer op de zuidbaan van de zuidelijke ringweg opgeschoven naar een tijdelijke zuidbaan. Daardoor rijdt er nu geen verkeer meer over de oorspronkelijke zuidbaan. Dit deel van de ringweg wordt de komende tijd gesloopt om ruimte te maken voor het bouwen van het verdiepte weggedeelte.



24 uur per dag

Volgende week begint de aannemer met het frezen van asfalt en het verwijderen van geluidsschermen. Die werkzaamheden vinden vooral overdag plaats. Tussen 16 en 20 februari wordt er 24 uur per dag aan het spoor gewerkt. Het dek wordt gezaagd en de pijlers worden verwijderd. Tijdens die werkzaamheden is er onder het viaduct geen treinverkeer mogelijk.



Tot slot heeft de aannemer nog een week nodig voor afrondende werkzaamheden. Voor de gehele planning geldt wel dat het weer nog roet in het eten kan gooien. Vooral in de nachtelijke uren kan er geluidsoverlast zijn. Omwonenden zijn daarover al geïnformeerd.



Geen hinder voor verkeer op Ring Zuid

Het verkeer op de zuidelijke ringweg heeft geen last van de werkzaamheden. Automobilisten, voetgangers en fietsers bij de Esperantostraat en de Verlengde Lodewijkstraat krijgen ze maken met omleidingen. De Esperantokruising blijft wel gewoon open.



De werkzaamheden zijn te volgen via de website van Aanpak Ring Zuid. Daarop staat ook een webcam.