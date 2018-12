Gronings onderwijs gaat door met lessen buiten de spits

De mbo-scholen Alfa-college, Noorderpoort en Terra hebben veel spitsmijdingen gerealiseerd door hun leerlingen na 9.00 uur te laten beginnen. Door de roosters aan te passen, halen ze per dag bijna 1000 leerlingen uit de ochtendspits. Dat is 5% van het aantal leerlingen en studenten dat dagelijks met het OV naar de stad reist.



Ook liep er een pilot waarbij studenten de mogelijkheid kregen om hun OV-weekkaart in te ruilen voor een speciale OV-weekendkaart. Hiermee konden ze in het weekend en door de week, buiten de ochtendspits om, gratis reizen. Studenten die buiten de stad wonen, konden er ook voor kiezen hun OV-weekkaart in te ruilen voor een e-bike met OV-weekendkaart.



Uit deze twee experimenten blijkt dat deelnemende studenten hun reisgedrag aanpassen bij een aantrekkelijk alternatief: meer dan 90 procent van de deelnemers aan de experimenten was positief en zou graag zien dat ze hier ook de komende jaren gebruik van kunnen blijven maken.



De ambitie in Groningen is nog eens minimaal 900 scholieren en studenten motiveren de dagelijkse OV-ochtendspits te mijden en ten minste 200 werknemers in het onderwijs uit de spits te halen. Hiermee wordt de druk op de overvolle treinen en bussen verlicht. De komende periode worden ook andere onderwijsinstellingen gestimuleerd om gebruik te maken van de regeling Anders Roosteren van Groningen Bereikbaar, Arriva en OV-bureau Groningen Drenthe. Daarnaast wordt ingezet op onder andere het stimuleren van het gebruik van e-bikes, de inzet van deelfietsen en het aanpassen van het parkeerbeleid.