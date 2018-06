Groningen wil dé pilotregio voor zelfrijdend vervoer worden

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe zien autonoom vervoer als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de krimpregio’s te behouden en verbeteren. De provincies werken samen om dé pilotregio voor zelfrijdend vervoer te worden. Op dit moment wordt in Groningen op de Zernike Campus getest met een zelfrijdend busje dat gebruik maakt van 5G-techniek. (Zie foto). Dit is het startpunt van het konvooi naar Rotterdam.



De drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe sluiten aan bij een konvooi van zes semi-zelfrijdende auto's dat woensdag 13 juni van Groningen via Helmond naar Rotterdam rijdt. De auto's leggen dit traject af om aandacht te vragen voor veiligheidssystemen in de auto. De rit start bij het 5G lab op de Zernike Campus in Groningen, waar een zelfrijdend busje wordt getest. Onderweg komt het konvooi langs het TT-circuit in Assen, waar een drone luchtopnames van de kolonne maakt.



Halverwege, rond 13:00 uur, maakt het konvooi een stop in Helmond voor een rondetafeldiscussie op de Automotive Campus om een publiek-/private dialoog te starten over de effecten van ADAS op de verkeersveiligheid. ADAS betekent Advanced Driver Assistance Systems; voorbeelden hiervan zijn: Adaptive Cruise Control, autonome remsystemen, Blind Spot detection en Lane Keeping Assist Systems.

Slechts 4% van het Nederlandse wagenpark – dat in totaal ruim 8 miljoen personenauto’s telt - is nu naar schatting uitgerust met dit soort veiligheidssystemen. Het konvooi is ‘connected’; dat betekent dat opkomend verkeer via Flitsmeister, Waze en de ANWB verkeersinformatie nauwkeurig wordt geïnformeerd.



Nationale Platoontest

De test is een vervolg op een eerdere ‘Nationale Platoontest’ op de openbare weg in maart 2016. Bijna zestig voertuigen reden destijds volledig autonoom achter elkaar met behulp van onder meer Adaptive Cruise Control en Lane Keeping Assist System. De rit zorgde voor veel media-aandacht en had als doel het gebruik van veiligheidssystemen in auto’s hoger op de agenda van onder meer auto-importeurs, de leasebranche en de politiek te zetten.





Meer informatie over autonoom vervoer in het noorden is te vinden op: www.autonoomvervoernoord.nl .