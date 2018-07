VIDEO: Groningen heeft er nieuwe P+R bij: Meerstad - mét fietskluizen

Groningen heeft er aan de noordkant van de stad een nieuwe P+R bij: Meerstad. Hier kunnen automobilisten die vanaf het of oosten naar Groningen rijden hun auto parkeren. Vervolgens kunnen ze met bus of fiets naar het centrum van de stad. Het is de zesde P+R in Groningen. Bijzonder is dat er ook kluisjes zijn om ’s nachts je fiets te parkeren.