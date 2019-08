Groningen Bereikbaar: zomerstremmingen goed verlopen

Groningen Bereikbaar kijkt tevreden terug op afgelopen zes weken, waarin er meerdere verkeersstremmingen in en rond de stad waren. “De zomerstremmingen zijn goed verlopen”, is de conclusie van de bereikbaarheidsorganisatie. “Ondanks de vele werkzaamheden aan de weg, was de stad deze zomer over het algemeen goed bereikbaar.”

De afgelopen zes weken waren de zuidelijke ringweg (richting Hoogezand) en de N361 tussen Adorp en Groningen gestremd. Op de A7 tussen Boerakker en Marum reed het verkeer over versmalde rijstroken.



In de eerste week van de zomervakantie zijn een aantal ingrepen gedaan om de verkeerssituatie rond de stad te verbeteren. Na bijvoorbeeld het aanpassen van bebording en het anders instellen van verkeerslichten op Ring West reed het verkeer beter door op de omleidingsroute. De stremming op de N361 zorgde op de eerste dag voor veel verkeersdrukte in Onderdendam, maar na de inzet van verkeersregelaars verbeterde de situatie.



Dat de stad deze zomer toch goed bereikbaar was, is volgens de organisatie niet alleen te danken aan verschillende verkeersmaatregelen, maar ook aan de inzet van het bedrijfsleven en de reizigers.



Ook de komende tijd stremmingen in en rond Groningen



Ook de komende maanden wordt er gewerkt aan de verbetering en vernieuwing van de wegen en sporen. Er zijn verschillende stremmingen gepland. Zo is de A7 tussen Zuidbroek en Westerbroek komende twee weekenden dicht en verkeer vanuit de omgeving van Roden en Peize richting Groningen krijgt van 2 september tot en met 20 september te maken met een afsluiting van de N372.



Van 9 september tot en met 4 oktober wordt het verkeer op de N860 tussen Waterhuizen en Westerbroek omgeleid en rond de herfstvakantie rijden er bussen in plaats van treinen tussen Groningen en Leeuwarden.