Groningen Bereikbaar roept bedrijven op mee te doen aan 'Spitsbrekers'

‘Doe mee aan de Spitsbrekers-competitie van BNR Nieuwsradio!’ Die oproep doen Groningen Bereikbaar en een aantal bedrijvenverenigingen aan alle bedrijven in de stad. Spitsbrekers is erop gericht op een slimme manier zoveel mogelijk forensen uit de spits te krijgen om zo het aantal files terug te dringen.

63 miljoen uur: dat is de extra tijd die Nederlandse reizigers per jaar kwijt zijn, voornamelijk door files. Dat kost veel geld, en natuurlijk een hoop ergernis. Met Spitsbrekers wil BNR aandacht vragen voor initiatieven op het gebied van slimme mobiliteit. Deelnemende bedrijven gaan de uitdaging aan om hun medewerkers op een slimme manier uit de file te krijgen.



Het bedrijf dat de meeste voortgang boekt wordt tijdens de Mobility Week, in september 2019 uitgeroepen tot ‘Spitsbreker van het Jaar’.



Aanmelden kan tot 1 december op Spitsbrekers.nl.