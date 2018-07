Week lang gratis e-bike voor forens die files wil omzeilen

In de spits is het vaak druk op de weg. Bovendien kunnen de werkzaamheden aan weg en spoor de komende jaren zorgen voor verkeershinder. Volgens Groningen Bereikbaar is een afstand tot 20 kilometer goed te overbruggen met een e-bike. Vanaf bijvoorbeeld Zuidhorn, Bedum, of Ten Boer is het dan zo'n half uur fietsen naar de binnenstad van Groningen. Met een speed pedelec gaat dit nóg sneller.



Bijkomend voordeel is dat het gezonder, voordeliger en duurzamer is. "Geen fileleed meer en opgeladen aankomen op het werk", aldus Groningen Bereikbaar.