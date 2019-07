Groningen Bereikbaar: ‘Betere doorstroming op omleidingsroutes’

Het verkeer in en rond de stad Groningen stond afgelopen weekend minder vast dan een weekend eerder. Volgens Groningen Bereikbaar was er een betere doorstroming op de omleidingsroutes, die nodig zijn omdat een deel van de zuidelijke ringweg gestremd is.

In het eerste weekend van de stremming stond het verkeer rond de binnenstad behoorlijk vast. Voor het Hoofdstation en bij De Oosterpoort stonden lange rijen auto’s. Groningen Bereikbaar kondigde meteen na het weekend al aan om te kijken welke maatregelen ze konden nemen voor een betere doorstroming.



Er werd gekozen voor het aanpassen van de wachttijden voor verkeerslichten. Zo kregen sommige verkeersstromen langer groen. De provincie heeft besloten om het maaien van bermen stil te leggen. Dat zorgde mede voor vertraging. Ook lijkt het erop dat automobilisten nu beter weten welke route ze moeten nemen. Vorig weekend probeerden veel automobilisten nog een sluiproute, bijvoorbeeld door de stad, uit. Dat terwijl Groningen Bereikbaar andere routes adviseert.



Zeker nu de doorstroming op de omleidingsroutes is verbeterd, is het raadzaam om die routes ook te gebruiken. Voor automobilisten die aan de noordkant van de stad moeten zijn, is het dus slimmer om via de westelijke ring te reizen.



De zuidelijke ringweg is de komende vijf weken in de richting van Hoogezand gesloten, omdat er damwanden moeten worden ingetrild. Het verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de andere ringwegen.