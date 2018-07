Gerrit Krolbrug twee weken gestremd

De Gerrit Krolbrug aan het einde van de Korreweg is vanaf vandaag (maandag 23 juli) tot en met maandag 6 augustus gestremd voor alle verkeer. Automobilisten moeten daarom omrijden. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de twee loopbruggen aan weerszijden van de 'Korrewegbrug'

Rijkswaterstaat geeft de brug een opknapbeurt. Om het scheepvaartverkeer op de drukke vaarroute niet te hinderen, blijft de brug gedurende de werkzaamheden openstaan.



Het autoverkeer wordt met gele bebording omgeleid.



Voor het fietsverkeer en voetgangers worden extra maatregelen en voorzieningen ingesteld om de hinder te beperken. Zo zijn er stewards aanwezig om hulp te bieden aan fietsers en voetgangers die gebruik maken van de fiets- en voetgangersbruggen. Voor minder validen wordt een pendelbusdienst ingesteld waar zij gratis gebruik van kunnen maken.



Het onderhoud is nodig om de brug in goede en veilige staat te houden, totdat de brug in 2021 geheel wordt vernieuwd. Er wordt gewerkt aan de bewegende delen van de brug en de stalen delen krijgen een nieuwe verflaag.