Geluidsoverlast bij Brailleweg: maar wat gebeurt daar dan precies? (VIDEO)

Omwonenden van de Brailleweg krijgen de komende twee weken te maken met geluidsoverlast en trillingen in de nachtelijke uren. Aannemerscombinatie Herepoort is namelijk bezig met de voorbereidingen voor een tijdelijke weg. Het intrillen van damwanden is een van de klussen die zorgt voor veel hinder. De GIC nam een kijkje op de bouwplaats en sprak met omgevingsmanager Bert Kramer.

Herepoort trilt tussen 14 mei en 1 juni damwanden in langs de A28 ter hoogte van de Brailleweg. Ook worden de betonnen zijwanden bij het viaduct van de Brailleweg gesloopt. De werkzaamheden worden voornamelijk in de avonduren en de nachten uitgevoerd, om de veiligheid van de omgeving en het verkeer te waarborgen.



Dankzij de tijdelijke weg kan het verkeer vanaf de A28 naar het Julianaplein blijven rijden als straks het nieuwe Braillewegviaduct wordt gebouwd.



Werkzaamheden

Het intrillen van de damwanden gebeurt in dertien nachten: 14 t/m 20 mei, 22 t/m 24 mei en 28 t/m 30 mei, steeds van 21.00 uur tot 06.00 uur de volgende ochtend. Meer informatie en eventuele wijzigingen zijn te volgen via Aanpak Ring Zuid.