Geluidshinder verwacht van sloopwerk ringweg bij Verlengde Meeuwerderweg

Het sloopwerk gebeurt overdag, het afvoeren van het puin moet in de nachten. Het verkeer ondervindt geen grote hinder van de werkzaamheden.



De betonnen doosconstructie is onderdeel van het Meeuwerderbaanviaduct. Het te slopen deel ligt direct onder de zuidelijke ringweg, naast de voormalige afrit Oosterpoort. De werkzaamheden zijn nodig om de zuidelijke rijbaan van de tijdelijke weg in de richting van Hoogezand op termijn in gebruik te kunnen nemen. Combinatie Herepoort heeft extra wapening aangebracht om de constructie van de weg op peil te houden.



De sloopwerkzaamheden vinden plaats van 3 tot en met 21 december overdag uit tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Dit levert geluidshinder op voor omwonenden. Het afvoeren van puin moet in de nacht omdat het werkvak overdag niet bereikbaar is voor werkverkeer. Het is niet nodig elke nacht puin af te voeren.