Geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen op 1 en 2 december

De stremming gaat in op 1 december om 2.00 uur 's nachts.

Op zaterdag en zondag rijden er NS-bussen in plaats van treinen tussen Groningen en Hoogeveen. Deze treinvervangende bussen stoppen niet op station Groningen Europapark. Reis van en naar dit station kan met een Arriva-trein via station Groningen.



De bussen rijden via het transferium in Haren aan de A28. Ook rijdt er een pendelbus tussen het transferium en station Haren.



De extra reistijd bedraagt 15 tot 30 minuten.



Extra bussen

Qliner 309 Assen – Groningen rijdt op 1 en 2 december van 07.00 uur tot middernacht.



Werkzaamheden

ProRail gaat in dit weekend bij station Haren een spoordek plaatsen en het zijperron op juiste hoogte brengen. Daarnaast vinden er op station Assen werkzaamheden plaats en wordt de oude perronkap teruggebouwd ter hoogte van de voormalige voetgangersbrug. In Tynaarlo worden twee spoorwegovergangen vernieuwd.



Geldig vervoerbewijs

Reizigers die gebruik maken van vervangend vervoer met een NS-bus, hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Met een OV-chipkaart reist men net zoals met de trein. In- en uitchecken kan op het betreffende treinstation, ook als de reis begint of eindigt met een treinvervangende bus. NS-reizigers mogen met hun NS-vervoerbewijs tussen Groningen en Groningen Europapark reizen met de treinen van Arriva.



