Gafilevrij-deelnemers mijden 10.000 keer de spits

Inmiddels mijden ruim 600 deelnemers regelmatig de spits met Gafilevrij. Samen zorgen zij ervoor dat er dagelijks gemiddeld 160 auto's minder tijdens de spits in Groningen rijden.



Thuiswerken, vóór of na de spits reizen en de fiets zijn veel gekozen alternatieven onder de deelnemers. Door de auto vaker te laten staan of op een moment buiten de spits te reizen, dragen de deelnemers van Gafilevrij bij aan de bereikbaarheid van Groningen. De deelnemers zien zelf tijdbesparing en meer beweging als bijkomende voordelen.



10.000e mijding

Op vrijdag 17 mei heeft Groningen Bereikbaar de deelnemer die de 10.000e spitsmijding heeft gemaakt in het zonnetje gezet met een mooie prijs. De spitsmijder in kwestie, Ronald Bierman, besloot met de racefiets vanuit Roden naar zijn werk in Groningen te gaan reizen, toen zijn auto stuk ging. "Met Gafilevrij krijg ik een beloning voor mijn fietsritten. Dat is voor mij een mooie stimulans om met de fiets te blijven gaan. Op deze manier heb ik inmiddels een mooi bedrag bij elkaar gespaard."



Sparen voor € 275 aan cadeaus

Iedere keer dat Gafilevrij-deelnemers de auto tijdens de spits laten staan, sparen ze voor credits. Hoe vaker de avondspits wordt gemeden, hoe meer credits zij verdienen. De gespaarde credits kunnen worden verzilverd voor cadeaus of een schenking aan een goed doel tot een bedrag van € 275,-.