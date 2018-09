Flink doortrappen op nieuwe doorfietsroute tussen Ten Boer en Groningen

De fietsroute tussen Ten Boer en de Steentilbrug in de stad heet voortaan doorfietsroute en is herkenbaar aan de speciale borden langs het fietspad en routeaanwijzingen op het wegdek. De borden en markeringen op deze route worden getest met het doel ze uiteindelijk breder toe te passen.



Doorfietsroute

Doorfietsroute is de nieuwe gezamenlijke naam van fietspaden in de regio Groningen-Assen met specifieke kenmerken. Het is een fietspad met weinig of geen verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Deze brede en comfortabele fietspaden worden goed onderhouden en worden in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Dit zorgt ervoor dat fietsers prettig kunnen doorrijden. Doorfietsroutes zijn een goed alternatief voor de auto of de bus.



Comfortabel doorfietsen

Vanaf Ten Boer tot aan de Steentilbrug in de stad Groningen hebben fietsers vrijwel overal voorrang. Zo kunnen ze lekker doorfietsen. Bovendien gaat de route over de Stadsweg door het groen en in de stad langs het Eemskanaal, als alternatief voor de drukke provinciale weg N360 en het Damsterdiep. Het oorspronkelijke fietspad langs de N360 tussen Groningen en Ten Boer was een van de drie gevaarlijkste fietsroutes in de provincie. Het fietspad was onder meer te smal, niet comfortabel door het matige wegdek en de verkeerslichten waren ongunstig afgestemd voor fietsers. De fietsroute langs de Stadsweg is breder, comfortabeler en ligt tussen het groen.



Netwerk

Voorheen werd onderscheid gemaakt tussen fietsroutes plus, fietssnelwegen en slimme routes. Uiteindelijk moeten de verschillende soorten snelle fietsroutes allemaal doorfietsroute worden. Doel van deze routes is Groningers en Drenten stimuleren om vaker de fiets te pakken en de auto te laten staan. In totaal gaat het netwerk in de regio Groningen-Assen uit zo'n vijftien routes bestaan. Dit netwerk leggen de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Groningen en Assen en de omliggende gemeenten samen aan.



Fietsvriendelijke provincies

Groningen en Drenthe zijn fietsvriendelijke provincies. De fiets heeft een belangrijke rol in het verkeer- en vervoerbeleid van de provincies en de gemeenten Groningen en Assen. We willen fietsen stimuleren, door het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om de fiets te pakken. De doorfietsroute moet de slimme verbinding tussen dorp en stad worden.