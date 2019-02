Eerste meters spoor bij De Vork liggen op hun plek

Sporen bouwen; spoorgrind, spoorstaven en dwarsliggers

Het bouwen van spoor start met het aanbrengen van een onderlaag met spoorgrind. Daarna worden de spoorstaven neergelegd ter hoogte van de uiteindelijke plek van het spoor. Als de sporen op ongeveer de juiste plek liggen, komen de dwarsliggers. Dat zijn betonnen bielzen waar de spoorstaven uiteindelijk op bevestigd worden.



Als alles op z’n plek ligt, is het nog een kwestie van opbouwen. Dwarsliggers op de juiste plek, spoorstaaf erop, vastmaken en voilà! Eigenlijk heel simpel, maar het is precisiewerk dat vraagt om aandacht en vakmanschap. En dan ben je er nog niet… Er moet ook nog een stopmachine overheen om het spoorgrind goed onder de dwarsliggers te krijgen. Zo komt het spoor ook in de hoogte en breedte op de juiste plek te liggen. Én blijft deze goed liggen als er treinen overheen rijden.



Wisseldelen vinden plek

Om het nieuwe opstelterrein bereikbaar te maken vanaf het bestaande hoofdspoor zijn er wissels aangelegd. Hierdoor kunnen werktreinen het komende jaar het opstelterrein op rijden vanaf het hoofdspoor. En door deze wissels kunnen natuurlijk straks alle treinen die op het nieuwe opstelterrein moeten zijn daar komen. De wissels werden in delen aangevoerd, op hun plek gelegd en aan elkaar gelast.



Enorme aantallen

Om zo’n opstelterrein te kunnen bouwen heb je nogal wat materialen nodig. De zandondergrond, die al in 2017-2018 is aangelegd, bestaat uit 320.000 kuub zand. Daarop komt in totaal 35.000 ton aan spoorgrind, maar ook 26 wissels en 21 kilometer aan spoorstaven. Het grootste deel van deze materialen is gerecycled. Al deze spullen én het benodigde vakmanschap zorgen ervoor dat er straks 118 treinstellen van Arriva en 68 treinstellen van NS op het opstelterrein terecht kunnen.



Verder bouwen aan ‘De Vork’

Er wordt nog ruim een jaar gewerkt op ‘De Vork’ om het nieuwe opstelterrein klaar te maken voor gebruik. Aannemer Strukton bouwt tot mei 2020 aan sporen, bovenleidingen, beveiliging en servicevoorzieningen. Als alles klaar is kunnen de treinen in Haren geparkeerd en schoongemaakt worden in plaats van bij Station Groningen en kan er gestart worden met de werkzaamheden in de stad.