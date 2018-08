Duinkerkenbrug van 6 tot en met 24 augustus gestremd wegens onderhoud

De Duinkerkenbrug over het Winschoterdiep, tussen de Duinkerkenstraat en Winschoterweg, is vanaf maandag 6 augustus tot en met vrijdag 24 augustus gestremd. De gemeente voert in die periode groot onderhoud uit aan de brug. Het verkeer wordt omgeleid via de Antwerpenbrug over het Oude Winschoterdiep.