Drukte op Ring Zuid; beloningsprogramma Gafilevrij beloont spitsmijders

De vakanties zijn voorbij en dus is het weer drukker op de weg. Om daar iets aan te doen, is vandaag de campagne Gafilevrij van start gegaan. Dat is een programma waarbij forenzen voor cadeaus tot een waarde van €275,-. kunnen sparen als ze vaker de auto laten staan.

Automobilisten die regelmatig tijdens de avondspits in Groningen op de zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein en de Europaweg reizen, kunnen deelnemen aan het programma. Door over te stappen op de fiets of het OV, eens thuis te werken of buiten de avondspits te reizen sparen deelnemers credits. De gespaarde credits kunnen uitgegeven worden bij de fietsenwinkel.nl, fonq.nl, aan OV-tegoed of geschonken worden aan een goed doel.



Het programma is een initiatief van Groningen Bereikbaar, een samenwerkingsverband waarin het bedrijfsleven, overheid en vele andere partners samenwerken aan de bereikbaarheid van de stad tijdens de werkzaamheden.Wie wil meedoen aan Gafilevrij kan de gratis app TimesUpp downloaden en zich registreren bij Gafilevrij.nl.



Wethouder Paul de Rook, tevens voorzitter van de stuurgroep Groningen Bereikbaar: “In de afgelopen jaren zijn mede dankzij de gezamenlijke inspanning van bedrijven en overheden al veel forenzen overgestapt naar een andere manier van reizen. Maar het is nog steeds druk op de weg en met de komende werkzaamheden willen we de druk op de zuidelijke ringweg verlagen. Met dit programma willen wij forenzen die nog met de auto over de ring reizen daarom een extra stimulans geven om eens iets anders te proberen.”