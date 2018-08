'De maquette van de nieuwe zuidelijke ring brengt het plan tot leven'

De maquette van Aanpak Ring Zuid biedt een adembenemende kijk op de toekomstige ringweg. In vijf jaar tijd kromden duizenden ruggen zich over deze miniatuurwereld waarin elk talud, elke afrit en elke rijbaan tot op de millimeter klopt. Na een flinke update is de maquette te bewonderen in het pas geopende Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan. Aanpak RIng Zuid zocht maquettemeester Job Backer op voor een interview.

De eerste versie van de maquette bouwde je in 2013 met Jaap Kraayenhof. Hoe ging dat…?

“De bouw kostte ons enkele maanden. We waren er dag en nacht mee bezig. Vanwege de oppervlakte en de complexiteit was de maquette bijzonder arbeidsintensief. Met computer en lasersnijder hebben we laag voor laag de basis neergezet: ondergrond, waterpartijen, stratenplan. Daar bovenop alle taluds en gebouwen; allemaal handwerk in MDF en berkenhout. Met het Gasuniegebouw bijvoorbeeld was ik een halve dag bezig. Om nog maar te zwijgen over de wirwar aan elektronica onder het oppervlak van de maquette. In zekere zin monnikenwerk, maar zodra je zo’n miniwereld ziet groeien, groeit ook de toewijding om er iets moois van te maken….”

Wat maakt juist deze maquette, afgezien van de afmetingen, bijzonder?

“De interactiviteit! Door op een knop te drukken, volg je je route via een lichtspoor door de maquette. Zo kun je zien hoe je vanuit Drachten via zuidelijke ringweg naar het UMCG komt. Of vanuit Assen naar de binnenstad. Dat was vijf jaar geleden voor ons écht nieuw. Het kostte heel wat denk- en programmeerwerk om het zo te laten werken.”



Heb je veel aan moeten passen aan de eerste versie?

“Nou ja, er is onderhand best veel geschoven. Onder meer in de weg, het groene Julianaplein, nieuwe afritten en een fietstunnel bij de Esperantokruising. Waar ik zelf blij mee ben, is dat ik de kans kreeg om het Sterrebos eens goed aan te planten: in de oude versie was de beplanting wat karig. Nu staat er een lekker vol bos.”

Wat is de meerwaarde van een maquette?

“Een maquette brengt een plan tot leven, roept interactie op. Je kijkt allemaal naar hetzelfde en je kunt het erover hebben. Dan ontstaat het typische ‘maquettegesprek’: de één wijst iets aan, de ander reageert en ook de buurman mengt zich in het gesprek. Zeker tijdens de inspraakavonden heeft deze maquette z’n functie gehad. Duizenden mensen hebben zich erover gebogen: omwonenden, bestuurders en ingenieurs. Het heeft discussies op gang gebracht en nieuwe inzichten opgeleverd.”



Wat is volgens jou het geheim van een goede maquette?

“Een goede stedenbouwkundige maquette geeft helder inzicht in het ontwerp. Het gaat om de zuidelijke ringweg en de directe omgeving. Je wilt dat mensen dáár op inzoomen. Die elementen maak ik zo gedetailleerd mogelijk. Het is de kunst om de woningen, waterpartijen en gebouwen zo te maken dat ze herkenbaar zijn voor de oriëntatie, maar niét te veel de aandacht trekken…”