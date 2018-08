Contant betalen in de bus dit najaar definitief verleden tijd

Op de lijnen 3 en 4 en de nachtbussen van Qbuzz was het al ingevoerd, maar straks is het ook op andere bussen in Groningen en Drenthe niet meer mogelijk om met contant geld te betalen. Het vervoersbedrijf rust bussen gefaseerd uit met nieuwe, snelle pinapparatuur, zodat chauffeurs niet langer met contanten hoeven te werken.

Eerder dit jaar werd het contant betalen al afgeschaft in de Q-link-lijnen 3 en 4 en de Groningse nachtbussen. Vanaf 1 september zijn ook de lijnen 12 en de stadsbussen in Emmen aan de beurt. In oktober volgens de Q-link-lijnen 1 en 2 en in november de lijnen 5 en 6.



Het kaartaanbod in de bus wijzigt niet door het afschaffen van contant geld in de bus. De bekende Eurokaartjes en dagkaarten blijven te koop bij de buschauffeur. Afrekenen kan met de pinpas. Niet alleen vergroot dat volgens Qbuzz het veiligheidsgevoel van de chauffeurs, het zou ook zorgen voor meer gemak en een snellere doorloop.