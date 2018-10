Constructie van tijdelijke weg noordbaan met UV-doek beschermd tegen zon

De tijdelijke weg op de noordbaan is deels gebouwd op een zandlichaam van gewapende grond. Zo’n zandlichaam bestaat uit lagen zand, gescheiden door kunststof doeken. In elke laag gewapende grond zit ook een licht plastic raster. Dit raster is het constructieve onderdeel van de gewapende grond. In de loop van de tijd kan het raster door UV-straling beschadigd worden. Om dit te voorkomen, wordt langs de gehele constructie een UV doek geplaatst.



Het doek blijft enkele jaren hangen en verdwijnt weer als de tijdelijke weg wordt afgebroken. Gekozen is voor een extra dik doek dat vuurbestendig is en beter bestand is tegen vandalisme dan dunnere doeken.



Het UV-doek dat geplaatst wordt is wit van kleur. Dit is de standaardkleur voor dit type doeken. Nadat de doeken zijn geplaatst, wordt bekeken of er iets aan de aanblik moeten worden gedaan.



De werkzaamheden geven beperkte geluidshinder. Waar mogelijk wordt het plaatsen van het doek gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals het asfalteren van klinkervakken.