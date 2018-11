Combinatie Herepoort test sterkte van funderingspalen voor verdiepte ligging

“De verdiepte ligging komt zeg maar in een grote bak te liggen”, zegt Thomas Nolte, uitvoerder Civiel bij Combinatie Herepoort. “Als er water onder komt, wil die bak gaan drijven, net als een schip. Om dat te voorkomen, moet de bak goed worden vastgezet met palen. We testen of de palen die we willen gebruiken, sterk genoeg zijn in combinatie met deze bodem.”



Nolte vertelt dat het gaat om zogenaamde gewi-palen. “Dat zijn funderingspalen die zowel trek- als drukkrachten kunnen overbrengen naar de ondergrond. We draaien ze tot 17 en tot 25 meter diep de grond in. Daarna trekken we ze omhoog, waarbij we de druk steeds verder opvoeren. Zo meten we wat in deze grond de maximale trekkracht van de palen is. Met die informatie kunnen we berekenen welke palen we straks nodig hebben voor de verdiepte ligging.”



Het testen van de palen is niet het enige onderzoek op deze locaties. “We voeren ook sonderingen uit om te onderzoeken hoe de ondergrond eruit ziet. Daarnaast doen we boringen om de samenstelling van de grond te testen. Al die gegevens gebruiken we bij het maken van het uitvoeringsplan.”