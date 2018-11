Campagne #Fietsheld op herhaling in Groningen

De komende twee weken krijgt #Fietsheld een vervolg. Met de campagne wil de gemeente Groningen beter fietsparkeren in de binnenstad stimuleren. De aandacht richt zich vooral op de vele Stadjers en studenten die hun fiets wél goed parkeren: zij zijn volgens de gemeente de #fietshelden. De affiches, info-borden op drukke plekken en de inzet van fietsstewards geven in in goed Gronings de boodschap: jij bent een #fietsheld, want jij parkeert je fiets goud!

Goed fietsparkeren in de binnenstad komt de toegankelijkheid, de veiligheid en een aantrekkelijk stadsbeeld ten goede. De meeste fietsers parkeren hun fiets op de juiste manier, maar volgens de gemeente zijn er nog teveel fietsers die hun fiets slordig en fout parkeren. Gedragsverandering is, afgezien van extra parkeerplekken, een belangrijk onderdeel van de oplossing om de overlast te verminderen.



Op verschillende drukke plekken wordt in de komende weken (op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag) aangegeven wat het verschil is tussen goed en fout parkeren. Dat gebeurt met grote infoborden, markeringsstrepen en de inzet van fietsstewards. De interactieve website www.fietsheld.nl – het broertje van www.fietsaso.nl – maakt deel uit van de campagne. #Fietshelden die het goed doen, krijgen een goudkleurig zadelhoesje dat fietsers keer op keer herinnert aan hun goede gedrag.



Tijdens de campagne worden extra veel fietswrakken opgeruimd en weesfietsen gelabeld, zodat er op trottoirs extra fietsparkeerruimte ontstaat. Ook komt er een tijdelijke pop up-fietsenstalling op de plek waar eerst auto’s stonden geparkeerd, allereerst bij de Albert Heijn aan het Gedempte Zuiderdiep.



De gemeente verkent ondertussen de mogelijkheden van grootschalige (inpandige of ondergrondse) stallingen op strategische plekken. De vele extra geplaatste rekken op diverse plekken in de binnenstad bewijzen ondertussen hun nut.