'Bedrijven pas op: na 2 september wordt Stad écht lastig bereikbaar!!!'

‘Bij veel bedrijven in Groningen en hun medewerkers lijkt nog onvoldoende door te dringen dat de stad vanaf 2 september écht lastig bereikbaar zal worden door werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Het gevoel van urgentie ontbreekt. Maar het wordt nu écht hoog tijd dat bedrijven zich daar op gaan instellen.’ Deze boodschap kregen leden van Bedrijvenvereniging WEST vanmorgen tijdens een informatiebijeenkomst, georganiseerd samen met de gemeente Groningen.

Het betrof een bijeenkomst gewijd aan mobiliteitsontwikkelingen en -oplossingen in Corpus den Hoorn.

Volgens diverse sprekers lijkt het besef dat er maatregelen genomen moeten worden wegens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg nog lang niet bij iedereen te zijn doorgedrongen. Zoals vorige week gemeld is vanaf 2 september een deel van de zuidelijke ringweg gestremd. Die stremming gaat twee jaar duren. De zuidelijke ringweg blijft wel bereikbaar, maar de capaciteit zal aanzienlijk minder worden, en dan zijn álle maatregelen welkom om de zuidelijke ringweg te ontlasten.

‘Iedereen moet nu écht na gaan denken over hoe hun medewerkers vanaf 3 september op kantoor kunnen komen’, zo hield Helma Krekels, projectleider MKB bij Groningen Bereikbaar, de leden van de Bedrijvenvereniging WEST voor. Volgens haar lijkt er sprake te zijn van een afwachtende houding van bedrijven, die zich onvoldoende lijken te realiseren wat er qua bereikbaarheid allemaal op Groningen afkomt.

Volgens haar zijn alle maatregelen welkom, zolang mensen maar niet over de zuidelijk ringweg hoeven te reizen vanaf 3 september. ‘Alle kleine beetjes helpen. Dus denk na over elektrische fietsen of stimuleer mensen van P&R’s gebruik gaan maken’, aldus Helma Krekels.

Voor informatie over alternatieve mogelijkheden en/of (elektrische) fietsen, kijk voor tips ook op de website van Groningen Bereikbaar.