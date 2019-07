Andere en duurdere bouwmethode voor bouwkuip nieuwe zuidelijke ring

Onderzoeksinstituut Deltares deed een second opinion over de bouwmethode van de bouwkuip, waar straks de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg komt. Zij vinden dat Aanpak Ring Zuid een andere methode moet toepassen.



Aanvankelijk was de aannemer van plan om steeds het grondwater in de bouwkuip weg te pompen. Deltares is bang dat de damwanden dan gaan lekken en dat de ondergrond week wordt. Daardoor zouden huizen kunnen gaan verzakken. Die problemen zouden vooral kunnen ontstaan bij de Oosterpoortwijk.



Aannemer Herepoort heeft nu gekozen voor het storten van een betonnen ondergrond, waardoor de hele bouwkuip leeggepompt kan worden. Het grondwater kan dan minder snel stijgen.



De nieuwe methode kost extra geld. Hoeveel dat precies is, is nog niet bekend. Het zou mogelijk om miljoenen kunnen gaan. Volgens Aanpak Ring Zuid blijven de extra kosten wel binnen het budget.