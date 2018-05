Afblazen plaatsen Helperzoom-tunnel tegenvaller Helpman

Voor de totale aanpak ring zuid zullen de gevolgen meevallen, omdat het gaat om geplande werkzaamheden in twee aparte gebieden. Dat betoogde donderdagmorgen de directeur van de Aannemerscombinatie Herepoort, Bert Kramer.

In een interview met RTV Noord liet hij weten dat het woensdag totaal onverwacht kwam toen bleek dat de grond waarin de Helperzoomtunnel geplaatst zou gaan worden, niet stabiel genoeg was. De grond had volgens berekeningen enkele millimeters mogen verzakken, maar volgens de laatste cijfers bleek dat de bodem wel tien centimeter zou kunnen verzakken. Daarmee is de bodem niet stabiel genoeg voor plaatsing van een tunnel, en die ondergrond moet nu eerst stabiel genoeg gemaakt worden.

‘We zullen op deze plaats helemaal opnieuw moeten beginnen. Hoe lang dat gaat duren is niet te zeggen. Dat betekent ook dat het lastig wordt om afspraken te maken met ProRail, de eigenaar van het spoor waar de tunnel onderdoor moet. Het kan maanden duren. Of het kan zelfs tot volgend jaar duren voordat er een moment komt om de tunnel wél te plaatsen’.

De vertraging zal zeker geld gaan kosten. ‘Hier hadden we geen rekening mee gehouden, dus dit is een financiële tegenvaller, daar hoeven we niet moeilijk over te doen’, aldus Bert Kramer.

Helpman

Kramer benadrukte dat het totale project van de aanpak van de zuidelijke ringweg niet veel vertraging hoeft op te lopen, omdat de geplande werkzaamheden aan- en langs de ringweg gewoon door kunnen gaan. De aanleg van de Helperzoomtunnel is bedoeld om Helpman beter bereikbaar te houden door een route van de Helperzoom naar de Euroborg. Dat zal nu later worden gerealiseerd. Er zal nu nagedacht moeten worden over andere manieren om Helpman bereikbaar te houden. ‘Helpman móet bereikbaar blijven’, aldus Bert Kramer.

Achtergrond

De Helperzoomtunnel wordt gerealiseerd ter vervanging van de bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat, die vanwege veiligheidseisen over enkele jaren dicht moet. Daar komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. Er is geen ruimte om op die plek een tunnel aan te leggen. Daarom komt er tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat een tunnel onder het spoor; de Helperzoomtunnel. Dankzij deze tunnel blijft er een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).

De bouw van de Helperzoomtunnel ging van start in januari 2017. Het was de bedoeling dat de tunnel in de zomer van 2018 open zou gaan voor het verkeer en dat de Helperzoomtunnel klaar zou zijn voordat de spoorwegovergang bij de Esperantostraat dichtgaat. Dat lukt nu dus niet.