Aanleg nieuwe oprit Corpus den Hoorn-A7 van start

Aannemerscombinatie Herepoort is begonnen met de aanleg van een nieuwe oprit vanaf de Laan Corpus den Hoorn naar de A7. Het gaat om de oprit aan de noordzijde van de A7 die het verkeer langs de voetbalvelden van Velocitas westwaarts de stad uit leidt.

Al sinds april werden op deze plek voorbereiden werkzaamheden uitgevoerd. Er werd een grote hoeveelheid zand gestort als basis voor de nieuwe weg, een sloot en een grondwal werden verwijderd en de riolering ter plaatse is aangepast.



Nu deze voorbereidingen zijn afgerond, wordt laag voor laag nog meer zand aangebracht tot de juiste hoogte voor de aanleg van de oprit is bereikt.



Als het zand voldoende is ingeklonken, wordt begonnen met het aanbrengen van de nieuwe riolering, de wegfundering en uiteindelijk het asfalt voor de nieuwe oprit.