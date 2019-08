Er gingen jaren voorbereiding aan vooraf, de spanning was te snijden, maar gisteren is de klus uiteindelijk zéer succesvol afgerond. Het resultaat van al deze inspanningen is te zien op deze unieke 'time-lapse': al het werk samengevat in enkele tientallen seconden. Hiermee is een belangrijke hobbel genomen in de aanpak van de zuidelijke ringweg. (Bron: www.aanpakringzuid.nl)