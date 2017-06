Nieuwste dakterras van Groningen: verkoeling bij Vapiano

Groningen heeft er een nieuw dakterras bij. Bovenop het nieuwe pand van Vapiano tussen de Nieuwe Markt bij het in aanbouw zijnde Groninger Forum en de Poelestraat is onlangs een terras geopend.

Op de Facebookpagina van Stadjer Elzo Dijkhuis waren bijstaande foto’s te zien, van mensen die ontspannen genoten van de buitenlucht.





Maar dit dakterras krijgt er straks wel concurrentie bij, want bovenop het dak van het Groninger Forum komt straks ook een dakterras, en dat wordt dan écht het hoogste dakterras van Groningen. Maar voordat dat open is moeten we nog wel twee jaar wachten.