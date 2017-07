Streekproducten uit Groningen op Ommelander Markt

Zaterdag 8 juli is er een Ommelander Markt op het Harmonieplein in Groningen. Bezoekers kunnen er kennis maken met lokaal en (h)eerlijk geproduceerd voedsel.

Alles met hart en ziel geproduceerd door boeren en ondernemers uit de regio. De consument kan hier de pure producten bekijken, proeven en kopen.

Lokaal voedsel staat op nummer één tijdens de markten, maar dat is niet het enige. De Ommelander Markt is een leuk uitje voor de hele familie. Daarnaast zijn er activiteiten die het verhaal van het platteland vertellen.

De markt is van ’s morgens tien tot ’s middags vier uur op het Harmonieplein in de Oude Kijk In ’t Jatstraat.

Kijk voor meer informatie op www.ommelandermarkt.nl.