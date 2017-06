Robben maakt doelpunt van het seizoen bij Bayern; treffer tegen Leipzig op 13 mei

De 33-jarige Robben kreeg de bal aan de rechterkant net op de helft van de tegenstander. Vervolgens snelde hij richting het strafschopgebied. was een tegenstander te snel af en sneed zo het vijfmetergebied in. Op volle snelheid stiftte de Bedumer de bal over de doelman heen en zag de bal in het doel gaan. Eén van de hoogtepunten van het seizoen van Robben, die in een intervieuw in het Duitse voetbalblad Kicker door liet schemeren al wel over het einde van zijn loopbaan na te denken. Duidelijk is dat Robben met zijn gezin terug zal gaan naar Groningen. Wat hij daar gaat doen laat hij vooralsnog in het midden.