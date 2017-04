Nic. naar halve finale districtsbeker; LDODK verrassend met 27-19 verslagen

De korfballers van Nic. Alfa-college hebben woensdagavond voor een prettige verrassing gezorgd door in de kwartfinale van het noordelijk bekertoernooi op eigen veld LDODK uit Gorredijk met 27-19 te verslaan. De Friezen mogen hoger aangeslagen worden dan de Groningers. Zo speelden ze recent nog in de kruisfinale van de Korfballeague, terwijl Nic. promotie naar dit hoogste niveau in de zaal net miste.

Na een 2-3 achterstand nam de ploeg van trainer Henk Jan Mulder snel het heft in handen. Nic. speelde in de sterkste opstelling, terwijl de gasten toch een aantal belangrijke spelers aan de kant liet. Via 9-6 stond het bij rust al 16-9 in het voordeel van de thuisploeg. Deze voordelige marge bleef in het tweede bedrijf uiteindelijk in tact. De zege had nog hoger kunnen uitvallen. Met nog tien minuten te gaan stond het maar liefst 21-11. Dat het verschil uiteindelijk weer onder de tien treffers uitkwam deed aan de fraaie zege niets af. De beloning voor Nic. is een plek in de halve finale van de noordelijke beker.