Groningers op podium in derde etappe Wielermeerdaagse; Piersma en Thomson tweede en derde

De omstandigheden in Zevenhuizen waren troosteloos. Regen gooide roet in het eten. Slechts 36 coureurs stonden aan het vertrek en het publiek bleef veelal thuis. Dat weerhield Van der Duin, Piersma en Thomson niet om in de beginfase van de koers over 80 kilometer al op avontuur te gaan. De voorsprong liep snel op naar meer dan twee minuten. De marge liep in de slotfase wel wat terug, maar het was duidelijk dat de drie voor de dagzege mochten sprinten. Van der Duin klopte Piersma, die na afloop aangaf te vroeg te zijn aangegaan. Het was voor Thomson zijn eerste podiumplaats bij de eliterenners. De 28-jarige renner is overgekomen uit het roeien en is nog maar een paar jaar met wielrennen bezig.



Van der Duin nam de gele trui over van Bas Tietema. De Zwollenaar blijft wel de grootste kanshebber om de Meerdaagse op zijn naam te schrijven, omdat Van der Duin vermoedelijk vrijdag in Noordhorn al niet meer van de partij is. Allard Neijmeijer uit Groningen rukte op naar de derde plaats in de algemene rangschikking en hij zou wel eens de grote verrassing van de 35e editie kunnen worden. Neijmeijer werd zevende in de daguitslag. Pim Cazemier uit Den Horn eindigde als achtste en Paul de Haan uit Meedhuizen rolde als negende over de streep. De Wielermeerdaagse gaat vrijdag verder met de Ronde van Noordhorn. De traditionele finale is zaterdag in De Wilp.