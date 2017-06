FC Groningen begint competitie tegen Heerenveen; Derby van het Noorden op 13 augustus in NoordLease Stadion

Het conceptprogramma voor het nieuwe voetbalseizoen in de Eredivisie is bekend. FC Groningen begint direct met een pikant duel. Op zondag 13 augustus is sc Heerenveen te gast in het NoordLease Stadion. De start is pittig, want zes dagen later staat de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma. Daarna volgen weer twee thuiswedstrijden; zaterdag 26 augustus tegen Excelsior en op zondag 10 september komt promovendus VVV-Venlo naar Groningen.