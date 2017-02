GIC zendt dinsdag IT Academy college over Data Science live uit

De livestream is dinsdag gratis te bekijken via de site en Facebookpagina van de GIC. Ook in Het Kasteel zijn nog enkele gratis plaatsen. Kijk hier voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden. Het college wordt daar afgesloten met een netwerkborrel.



Voorspellen met Big Data

De term Big Data is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Organisaties krijgen steeds meer data tot hun beschikking. Denk hierbij aan klantinformatie, informatie over de operationele werkzaamheden en informatie vanuit externe bronnen. De vraag is natuurlijk: Wat kunnen organisaties met deze informatie?



Van expertsystemen naar Data Science

In de jaren '80 werden expertsystemen geïntroduceerd als antwoord op de groeiende hoeveelheid informatie als gevolg van de ICT revolutie. Deze zijn in de daarop volgende decennia steeds verder geautomatiseerd. De recente explosie in de hoeveelheid data noopt tot verdere evolutie van hoe we met data omgaan. Talko Dijkhuis neemt je mee door de geschiedenis van Data Science met als kers op de taart een presentatie over een zelfgemaakt data science model.



Machine Learning

Een van de meest genoemde termen van de laatste jaren binnen Data Science is Machine Learning. Het vermogen van een systeem om met behulp van Big Data zichzelf te verbeteren, Machine Learning dus, spreekt bij velen tot de verbeelding. Dit is de techniek die ervoor zorgt dat Spotify precies de juiste muziek aanraadt, Netflix weet welke series jij leuk vindt en zelfrijdende auto's autonoom kunnen rijden. Johan Blok vertelt hier tijdens het tweede deel van het college meer over en gaat in op hoe software op basis van Machine Learning verschilt van 'normale' software.



Talko Dijkhuis | Onderzoeker-docent Hanzehogeschool

Talko Dijkhuis, MSc, is afgestudeerd bedrijfskundige en heeft 10 jaar in de ICT gewerkt, onder andere als Business Intelligence Consultant en als Oracle DBA-er. Talko Dijkhuis is verbonden geweest aan het lectoraat Business Intelligence van de Hanzehogeschool Groningen en heeft het uitstroomprofiel Business Intelligence opgezet en vormgegeven.



Johan Blok | Onderzoeker-docent Hanzehogeschool

Dr. Johan Blok is werkzaam bij de Hanzehogeschool en geeft les op het gebied van Ethiek & ICT, onderzoeksmethodologie, Software Engineering & Big Data. Hij is gepromoveerd in de academische wijsbegeerte op onderzoek naar de grondslagen van de wiskunde bij Kant en Bolzano in de 18e en vroeg 19e eeuw.