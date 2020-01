Voor lekkerbekken: nieuwe culinaire adresjes in stad

Lekkerbekken kunnen hun hart ophalen. De binnenstad heeft er namelijk weer heel wat leuke eet- en drinkadresjes bij, zo blijkt uit het lijstje van ‘nieuw te ontdekken plekken’ van Marketing Groningen. Voor de fan van de Oosterse keuken zijn bijvoorbeeld Magoya en broodjeszaak Mr. Dam een verrukkelijke aanwinst. En de zoetekauw kan zich vanaf nu in patisserie La Bottega verlekkeren aan allerhande Italiaans snoepgoed.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

La Bottega di Amore e Putipu | Zoet smullen op z'n Italiaans Steentilstraat 18 - La Bottega wordt gerund door een Italiaans echtpaar dat gelooft dat eten zoveel meer is dan eten alleen. Het is een moment om te delen, een heerlijke geur die je je blijft herinneren of een klein kunstwerkje dat je van de eerste tot de laatste hap met plezier oppeuzelt. Ze zijn daarom een knus eetwinkeltje begonnen, inclusief koffiehoek waar je kunt genieten van traditionele huisgemaakte Italiaanse zoetigheden. Het winkelgedeelte is een waar decor, waar de fijnste selectie van de lekkerste snoepjes en koekjes uit Italië naar je roept: proef mij!

Magoya | All-round Aziatisch eten Stoeldraaierstraat 56 - Gek op Aziatisch eten? Sinds kort vind je al het lekkers uit Azië onder één dak. Sushi, poké bowls, noodles op zijn Chinees of Japans en verschillende soorten snacks; bij Magoya moet je zijn. Aziatisch comfortfood op zijn comfortabelst, want aan tafel bestellen doe je er met je telefoon. En de rekening splitten was nog nooit zo eenvoudig want alle gerechten kosten €9,50.

Bar 1672 | Shared dining, cocktails en bubbels Gedempte Zuiderdiep 15 - Daar waar voorheen Roezemoes zat, vind je tegenwoordig Bar 1672. Wat er in 1672 gebeurd is? Inderdaad, het Groningens Ontzet. Geen toeval dat een deur verderop de held van destijds geëerd wordt met een restaurant: Rabenhaupt. Maar Bar1672 is allesbehalve een gedateerde bruine kroeg. Het is een chique, moderne zaak geworden waar je je eten deelt met tafelgenoten en waar je de avond afsluit met een lekkere cocktail.

Moong | Bubble tea time Herestraat 80 - Wie zegt dat fastfood per definitie ongezond is, moet eens langs Moong. Letterlijk vertaald vanuit het Chinees: groene soyaboon, het basisingrediënt voor alles wat bij Moong uit de keuken komt. Bubble tea bijvoorbeeld, een drankje dat gemaakt is van koude thee, ijs en balletjes van tapioca (cassave). Vanaf februari worden hier ook de in China razendpopulaire 'Jianbing' verkocht. Dat is een soort van gezonde hartige pannenkoek. Ach, je moet gewoon maar eens langsgaan en proeven.

Boer Bart | Voor de vroege vogels Herestraat 91 - Stel: je bent al vroeg uit de veren en hongerig, maar hebt geen zin in je dagelijkse bord pap of kommetje yoghurt. Waar moet je heen?Voor een hotelwaardig ontbijt kun je tegenwoordig terecht bij Boer Bart. Dinsdag tot en met zaterdag van 7:00 tot 10:00 uur staat het ontbijtbuffet klaar. Voor de uitslapers en middaggasten heeft Bart een variëteit aan broodjes op de lunchkaart staan: met warm of koud beleg, uitsmijters en tosti's. Goeiedag!

Mr. Dam | You & Banh mi A-straat 6 - Als het gaat om de Vietnamese keuken, denken mensen vaak aan noedels of loempia's. Maar heb je weleens gehoord van banh mi? Het betekent letterlijk brood (banh) dat is gemaakt van tarwe (mi) en is langzamerhand een van de meest favoriete gerechten ter wereld geworden. Daarom vindt Mr. Dam dat het de hoogste tijd wordt dat Groningen kennis gaat maken met deze verrukkelijke Vietnamese broodjes. Goed om te weten: hij maakt alles zelf, zonder gebruik te maken van conserveermiddelen, en gebruikt milieuvriendelijke verpakkingen.

Grandcafé 2Jongens | Met een Groningse twist Damsterplein 2 - Een avondje uit op z'n Gronings? Dat is iets waar de 2 Jongens wel oren naar hebben. Op de muren zie je de skyline van Groningen, het Peerd van Ome Loeks en de Grote Markt. En ook op de menukaart vind je subtiele Groninger invloeden. En dat alles tegen een subtiele prijs want goed eten hoeft niet duur te zijn, vinden de 2.