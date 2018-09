Nieuws uit alle wijken Groningen in wekelijkse nieuwsbrieven gemeente

Inwoners van Groningen die graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen in hun eigen wijk kunnen zich nu abonneren op een wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente. Woont u in het centrum, in oost, west of zuid: voor elk stadsdeel is er nu een aparte nieuwsbrief. Maar u kunt zich ook op allemaal abonneren. Alles daarover, en over de gemeente Groningen op social media, is te vinden op de speciale pagina van de gemeente over de nieuwsbrieven.