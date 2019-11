Nieuwe Groningen Bereikbaar-krant bezorgd met cargobike

Verder is de krant te vinden bij de stand van Groningen Bereikbaar op de Promotiedagen in Martiniplaza.



In de Groningen Bereikbaar-krant staat onder andere nieuws over de nieuwe onderdoorgang bij de Paterswoldseweg, de zuidelijke ringweg, het Forum, P+R-terreinen en 'slimme' verkeerslichten.



Cargobike



Een elektrische fiets is een snel en duurzaam vervoersmiddel. Mensen die voor werk van, naar en via Groningen reizen, kunnen al tijdelijk een e-bike, speed pedelec of een elektrische bakfiets uitproberen. In 2020 voegt Groningen Bereikbaar hier een elektrische cargobike aan toe voor bedrijven. Zo kunnen bedrijven proberen of het bij ze past en ondervinden of het een geschikt alternatief is voor de auto.



Krant



De zestiende editie van de Groningen Bereikbaar-krant verschijnt in een oplage van 413.000 exemplaren. De krant bevat veel informatie over werkzaamheden, projecten, duurzame mobiliteit en acties om de stad de komende jaren bereikbaar te houden tijdens het werk aan wegen en spoor. De krant wordt verspreid in de huis-aan-huisbladen van NDC Media Groep in de provincie Groningen, de kop van Drenthe en regio Drachten. Online lezen De krant is ook online te lezen op groningenbereikbaar.nl/krant.