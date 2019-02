Love is in the air; speeddaten in een vliegtuig

Love is in the air? Groningen Airport Eelde organiseert op Valentijnsdag, 14 februari, een speeddate in de lucht. Twee kandidaten krijgen daarbij twintig minuten om elkaar beter te leren kennen.

Groningen Airport Eelde (GAE) is daarom op zoek naar singles die wel in zijn voor een spannende date op grote hoogte. GAE zoekt uiteindelijk zelf twee kandidaten uit waarvan het vermoeden bestaat dat het een perfecte match is.



Die twee stappen dan samen in het vliegtuig voor een speeddate van 20 minuten. Om achteraf te laten zien of Cupido raak geschoten heeft, wordt de date gefilmd, zo laat het vliegveld weten.



Aanmelden kan via http://bit.ly/2Ge5rcl. Dat kan tot 11 februari.