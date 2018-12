Grootschalig onderzoek naar woonwensen in nieuwe gemeente Groningen

Welke wensen met betrekking tot wonen leven er bij de inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer? Wat is er nodig is om het wonen in de nieuwe gemeente Groningen betaalbaar te houden? Dat zijn enkele vragen waar de gemeente Groningen graag antwoord op wil hebben, en daarom valt er bij 16.000 inwoners van de nieuwe gemeente Groningen een enquête over woonwensen en woonlasten op de mat.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘De gemeenten en corporaties willen graag weten welke wensen onze inwoners hebben op het gebied van wonen. Maar ook wat er nodig is om het wonen in de gemeente betaalbaar te houden. Deze wensen leiden tot een nieuwe woonvisie waar in staat wat we de komende jaren op de woningmarkt willen bereiken.’

De woonvisie is ook de basis voor de jaarlijkse afspraken met de woningcorporaties over hun plannen voor het komende jaar.

Netto groei

Om de druk op de vraag naar sociale huurwoningen aan te kunnen, moet er de komende jaren een flink aantal huurwoningen worden bijgebouwd. Tot en met 2023 gaat het om een netto groei van 235 woningen per jaar. Netto wil zeggen: nieuwbouw minus sloop en verkoop van sociale huurwoningen. Daarnaast zetten corporaties en gemeente zich in voor behoud van voldoende woonkwaliteit. In 2019 investeren de corporaties 67 miljoen euro in planmatig en dagelijks onderhoud van hun woningen.