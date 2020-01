“Groningen wordt onbetaalbaar voor leraren en politie-agent”

"Groningen dreigt onbetaalbaar te worden voor mensen met een modaal inkomen, zoals leraren of politieagenten. Het wordt tijd dat er maatregelen komen tegen speculanten en vastgoedbeleggers in Groningen”. Dat betoogde zaterdagavond wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) uit Groningen voor het televisieprogramma Eénvandaag.

Agenten, verpleegkundigen en politieagenten zijn hiervan de dupe volgens de wethouder. Volgens hem kunnen deze inkomensgroepen “niet meer wonen in de stad waar ze werken. Dit zijn de mensen die de samenleving dragen. Laten we ervoor zorgen dat er niet zoveel geld weglekt naar beleggers die toch al genoeg verdienen."

Volgens wethouder Van der Schaaf zie je nu in Groningen en andere grote steden dat beleggers veel woningen opkopen en vervolgens weer door verhuren voor een hoog bedrag. Hierdoor zijn veel huizen niet meer bereikbaar voor mensen met een modaal inkomen.

Van der Schaaf pleit daarom voor onorthodoxe maatregelen om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Eén van de zaken die wat hem betreft meteen geregeld moeten worden is dat het er een woonplicht wordt ingesteld. Daarbij wordt een koper van een woning wettelijk verplicht 5 jaar zelf in de woning wonen die hij aanschaft te gaan wonen.

Beleggers: ‘Symptoombestrijding’

In het televisieprogramma lieten beleggers verenigd in de vereniging Vastgoedbelang weten de voorstellen van de wethouder ‘symptoombestrijding’ te vinden. Volgens de vereniging wordt het probleem van de krapte op de woningmarkt vooral veroorzaak door het feit dat er te weinig woningen worden gebouwd. “Het echte punt is dat er gewoon veel meer gebouwd moet worden. Dat heeft veel meer zin dan dit soort draconische voorstellen de wereld inslingeren."