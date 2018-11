Felle tegenstandster fusie Haren - Mariska Sloot - in gemeenteraad Groningen

Ze was een van de meest felle tegenstanders van een fusie van Groningen met Haren. Maar nu is ze met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Groningen gekozen: Mariska Sloot. Ze zette zich in voor de partij Stad en Ommeland, en kreeg daar zóveel voorkeurstemmen dat ze nu een zetel krijgt in het hol van de Leeuw.

Met Mariska Sloot krijgt de gemeenteraad nu een raadslid met veel politieke ervaring. Ze was tot 2014 wethouder in Haren namens de partij Gezond Verstand Haren. Maar toen in 2014 tijdens een referendum was gebleken dat zeventig procent van de inwoners van Haren niets voelde voor een fusie, legde zet haar wethouderschap neer.

Maar nadat ook de Tweede Kamer akkoord was met een fusie, evenals de Eerste Kamer, was samenvoeging met Groningen onontkoombaar, Mariska Sloot besloot daarom er het beste maar van te maken en sloot zich aan bij Stad en Ommeland, een samenvoeging van drie lokale partijen uit Groningen, Haren en Ten Boer.

Nu ze dankzij veel stemmen uit Haren in de gemeenteraad van Groningen is terecht gekomen zal ze daar samen met Amrut Sijbolts opkomen voor de belangen van de dorpen in de nieuwe gemeente Groningen, mogelijk als fractievoorzitter.