16.000 Groningers krijgen enquête over woonwensen in de bus

Komende week valt bij 16.000 inwoners van de nieuwe gemeente Groningen (nu nog Groningen, Haren en Ten Boer) een enquête over woonwensen en woonlasten op de mat. "De gemeenten en corporaties willen graag weten welke wensen onze inwoners hebben op het gebied van wonen. Maar ook wat er nodig is om het wonen in de gemeente betaalbaar te houden", zo verklaart wethouder Roeland van der Schaaf. "Deze wensen leiden tot een nieuwe woonvisie waar in staat wat we de komende jaren op de woningmarkt willen bereiken."