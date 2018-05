Zondag 3 juni a.s.: The Walkthrough – nu dwars door culturele gebouwen Groningen

De organisatie van The Walkthrough maakt zich op voor de derde editie van haar hardloopevenement op zondag 3 juni 2018. Dit jaar een speciale editie in de vorm van “Culture Trail” . Hardlopen door backstage area’s, (bioscoop)zalen, artiesteningangen en zelfs een schuilkelder

Hardloop evenementen zijn voorspelbaar en daardoor weinig verrassend. The Walkthrough pakt dit anders aan! Met elk jaar een ander prachtig parcours van 6,5-7 km DWARS door de mooiste gebouwen van Groningen! Het is nu een mooi moment om de volledige route voor 2018 naar buiten te brengen!

START: Martiniplaza: Wat we al kunnen verklappen is dat we starten in de Borgmanhal. Dit is de plek waar de startbewijzen klaarliggen en de jassen afgegeven kunnen worden. En daarna... Door de andere hallen? Of misschien door de foyer? Eenmaal buiten aangekomen rennen we naar het Stadspark.

 Noorderpoort: Vanuit het Stadspark rennen we door naar KTiMpress - Noorderpoort Kunst & Multimedia! De trappen en kruip-/sluipdoor worden hier uiteraard niet overgeslagen. De talentvolle studenten zorgen tijdens de run voor verschillende optredens door het hele pand.

 Traverse: Vanaf deze locatie gaan we door naar Traverse: een echte kuitenbijter met vele trappen en inderdaad, over het spoor.

 Prins Claus Conservatorium: Via een groene omgeving in het centrum van Groningen door naar het Prins Claus Conservatorium. Het pand nog niet van binnen gezien na de verbouwing? Dan is dit nu jouw kans. Ook hier rennen we doorheen! Voor de studenten van het conservatorium is het ondanks dat het zondag is een ‘studiedag’, een dag met studeren en repeteren in het Prins Claus Conservatorium en daar lopen wij langs! En dan door naar buren:

 Oosterpoort: Heb je de artiesteningang van de Oosterpoort weleens van dichtbij gezien? Dit ga je op deze dag zeker doen! Je mag er zelfs naar binnen. Voel je even een echte artiest en kom op plekken waar normaal alleen artiesten en crew-leden mogen komen. Met een ervaring vanaf het podium in de Grote Zaal!! En dan door naar:

 Groninger Forum: Cultuur in Groningen? Dan kan het Groninger Forum natuurlijk niet achterblijven! Door het pand aan het Hereplein, oftewel het filmtheater. Tijdens de Culture Trail gaat het reguliere programma gewoon door, maar ze houden een bioscoopzaal voor ons vrij, hoe tof is dat? Er wordt gezorgd voor een optimale beleving van film en een kijkje achter de schermen. We weten zeker dat je hier verrast zult worden! Extra bijzonder is dat de Culture Trail misschien wel de laatste kans is om met hardloopschoenen door deze locatie van het Groninger Forum te lopen!

 Pathe: Film is bijzonder goed vertegenwoordigd tijdens De Culture Trail. Op 3 juni komen we ook door Pathé! Hoogteverschil, een bioscoopzaal en trappen, deze locatie heeft het allemaal! Zou er ook een film draaien? Door welke zaal gaan we? En dan op naar de Folkingestraat.

 Synagoge Groningen: Via de Folkingestraat (één van de leukste winkelstraten van ons land) komen we bij Synagoge Groningen. Een mooie, verrassende expositieruimte midden in de binnenstad.

 Newscafé: Vervolgens via de Vismarkt door Newscafé The Club aan het Waagplein. Zelfs door een schuilkelder! Je komt aan de zijkant van het Waagplein weer naar boven! Meemaken?

 Grand Theatre: Een Culture Trail zonder theater kan natuurlijk niet.

