Groningen krijgt groot straatdansfestival – van tango tot salsa in binnenstad

Groningen krijgt in september een van de grootste openlucht straatdansfestivals van Nederland. Dit festival komt tot stand dankzij een samenwerking tussen tal van dansscholen uit Stad en Ommeland, die hun leerlingen, zichzelf en hun dansen aan een zeer groot publiek willen presenteren op zaterdag 2 september. Organisator is Roy Tweeboom, eigenaar van dansschool Plaza Danza aan het Boterdiep.

Alle dansscholen uit Stad en Ommeland krijgen zaterdag 2 september een unieke kans om zichzelf en hun dansen te presenteren tijdens het evenement ‘Baila’ dat dan voor de allereerste keer in Groningen wordt gehouden. Dat is een uniek straatdansfestival waar zich nu al tientallen dansscholen voor hebben aangemeld, die die dag demonstraties geven op twintig plaatsen overal in de binnenstad. Dansscholen uit Stad en Ommeland kunnen zich via de website van Plaza Danza opgeven voor het straatdansfestival.

‘Dat moet een bruisend evenement worden! We hopen dat zoveel mogelijk dansscholen mee doen, met zoveel mogelijk van hun leerlingen. Groningen zal dan letterlijk swingen als nooit tevoren!’, zegt organisator Roy Tweeboom. Hij is eigenaar van dansschool Plaza Danza aan het Boterdiep en heeft al veel ervaring met het geven van dansdemonstraties in de binnenstad. Op het Waagplein gaven hij en zijn leerlingen vaak salsa demonstraties.

“In 2016 heeft het Servicepunt Detailhandel in opdracht van onder andere de Groningen City Club en de gemeente Groningen contact gezocht met diverse dans- en muziekscholen in de stad Groningen. Het doel hiervan was de samenwerking met deze culturele instanties te versterken en samen te komen tot leuke evenementen die de stad Groningen nog aantrekkelijker moesten maken. Tijdens het eerste overleg kwam ik in contact met Erwin Mulder en werd mij duidelijk dat ze op zoek waren naar een evenement om Groningen nóg meer te laten bruisen, maar wel laagdrempelig, en niet duur. Zo kwam ik op het idee om te komen tot een gezamenlijke presentatie van alle dansscholen in Groningen’, vertelt Roy.”

De datum van 2 september is zeer bewust gekozen, omdat iedereen dan terug is van vakantie en zich oriënteert op nieuwe hobby’s. ‘Dat is een prachtig moment voor alle dansscholen om zich aan een breed publiek te tonen. We gaan het zó organiseren dat er vaste plekken zijn in de stad, en dat de dansscholen dan telkens doorschuiven naar een volgende plek. Zo trekken alle dansers van de ene vast plek naar de andere, en krijgt iedereen de kans hen te zien!’, zo vertelt Roy.

Boterdiep

Zelf is hij een van de meest ervaren dansleraren van Groningen. Zijn Plaza Danza is ontstaan uit ‘Salsa Roy’. Vanaf 1995 gaf hij via die school salsa les in De Spieghel en andere gelegenheden. Later kocht Roy een pand aan het Boterdiep waar hij Plaza Danza opende. ‘Dat is een heel prettig gebouw geworden. Ik kan het gebouw gelukkig voor een deel ook verhuren aan vijf andere zelfstandige dansleraren, met eigen dansscholen en eigen dansvormen. Die hoeven dan niet een eigen pand te kopen, maar geven dan enkele dagen of dagdelen les aan het Boterdiep. Zij kunnen in ons pand hun passie voor dans overbrengen, maar zonder het risico van een eigen pand. Dat blijkt hartstikke goed te werken, voor iedereen. Op die manier is Plaza Danza echt uitgegroeid tot een van de belangrijkste centra voor dans in Groningen!’, aldus Roy.

Dansscholen uit Stad en Ommeland kunnen zich via de website van Plaza Danza opgeven voor het straatdansfestival. Deelname is vijftig euro ex btw, en dat is een zeer gering bedrag voor de grote mogelijkheid die het biedt om zichtbaar te worden.

‘Samen staan we sterk als dansscholen, en kunnen we de kosten samen dragen voor een presentatie in de binnenstad van Groningen die z’n weerga niet kent. Ik kijk er nu al met spanning naar uit, maar ik denk echt dat we er een prachtig evenement van gaan maken. Mijn ambitie en hoop is dat het zó’n succes wordt, dat we het het volgend jaar ook weer kunnen doen, en dat het uiteindelijk een nieuwe traditie wordt, met een duidelijke en vaste plek op de Groninger evenementenkalender’, aldus Roy Tweeboom.