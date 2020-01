Forum Groningen: 550.000ste bezoeker ontvangen; ‘sommigen nemen begrip “huiskamer van Stad” beetje érg letterlijk’

Volgens Nijdam was het steeds de hoop dat het Forum zich zou ontwikkelen tot de “huiskamer van Groningen”, en is dat inderdaad zo gegaan. Alleen plaatste hij daar wel een kanttekening bij.

Kantoren

“Sommige mensen nemen het begrip “huiskamer” wel erg letterlijk. Zo lopen alle gangen in, en lopen soms ook de kantoren van onze medewerkers binnen. Als je dan zegt: “U staat nu in ons kantoor”, dan antwoorden ze: “Ja, maar we komen alleen maar even kijken”, aldus een Nijdam, die daarmee de lachers op zijn hand kreeg.