Wethouder van der Schaaf legt eerste deel fietspad van bijzonder park Meerstad

Voor het bijzondere project sloegen het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen), de gemeente en Bureau Meerstad de handen ineen. Daarnaast hadden ook bewoners een stem in het geheel. Beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd heeft in samenwerking met MD Landschapsarchitecten het ontwerp voor zijn rekening genomen.



De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. Inmiddels is er 170.000 kubieke meter zand, dat zijn 2,5 miljoen kruiwagens vol, naar het gebied overgebracht via een pijpleiding. Dit zand wordt nu in een plooiend, heuvelachtig model gebracht door graafmachines en tractoren.



Op donderdag 4 oktober heeft wethouder Roeland van der Schaaf het eerste stukje fietspad gelegd, dat straks kaarsrecht door het heuvelachtige landschap snijdt. De komende tijd gaan de werkzaamheden verder, de verwachting is dat het park eind 2019 wordt opgeleverd.