Waarom er nog steeds niets boven Groningen gaat (VIDEO)

Wie kent hem niet, de slogan 'Er gaat niets boven Groningen'. Hij bestaat al 30 jaar! Maar wat is eigenlijk die Groninger identiteit? Waarom gaat er niets boven Groningen? Dat wil Marketing Groningen nu beter aan iedereen gaan vertellen, onder andere met een nieuwe merkvideo. Daarom hebben ze ‘Er gaat niets boven Groningen’ in een nieuw jasje gestoken. Of zeg maar gerust een hele dikke nieuwe winterjas. Die nog beter past bij de Groningers; nuchter en een tikje eigenzinnig.